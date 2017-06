Irackí vojaci pokračujú v čistení Mósulu od zvyškov Islamského štátu

Archívne foto. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mósul 30. júna (TASR) - Iracká armáda pokračuje v operácii proti militantom Islamského štátu (IS) v centrálnych častiach mesta Mósul, ktoré majú stále pod kontrolou. Predstavitelia ozbrojených síl to uviedli dnes pre agentúru AP po tom, ako vojaci dosiahli vo štvrtok významný úspech.Podľa vyjadrenia generálporučíka Abdala Wahába Saadího a podplukovníka Saláma Husajna prebieha "čistenie" územia v mósulskom Starom meste, kde armáda počas predošlého dňa prevzala kontrolu aj nad zničenou Veľkou Núrího mešitou ako niekdajším významným symbolom IS. Iracký premiér Hajdar Abádí následne ohlásil koniec samozvaného kalifátu IS, ktorý táto organizácia vyhlásila práve z uvedenej mešity.Armáda v západnom Mósule podľa Saadího ďalej postupuje a nachádza sa už len zhruba 700 metrov od rieky Tigris, ktorá toto veľkomesto rozdeľuje na dve polovice. Východný Mósul sa irackým silám podporovaným koalíciou na čele s USA podarilo dobyť ešte v januári, na čo sa vo svojej ofenzíve zamerali na západnú časť, kde sa nachádza aj Staré mesto.Historickú Veľkú Núrího mešitu, ktorá bola známa šikmým minaretom z 12. storočia, minulý týždeň IS vyhodil do vzduchu, čo iracká vláda označila za znamenie blížiacej sa porážky tejto organizácie v Mósule. Premiér Abádí vo štvrtok vyhlásil, že už čoskoro bude oslobodený spod nadvlády IS celý Mósul, k čomu malo podľa pôvodného sľubu vlády dôjsť ešte vlani.Iracká armáda odhaduje, že v obliehanom Starom meste sa nachádzajú stovky militantov, ktorí sa skrývajú medzi civilistami v ich rozpadávajúcich sa domoch.