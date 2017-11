Iracký premiér Abádí zablahoželal vojakom k oslobodeniu mesta Káim

Na archívnej snímke iracký premiér Hajdar Abádí Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 3. novembra (TASR) - Iracký premiér Hajdar Abádí zablahoželal v piatok vládnym silám k oslobodeniu mesta Káim neďaleko hranice so Sýriou, ktoré bolo jednou z posledných bášt extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v Iraku. Podľa vyhlásenia kancelárie predsedu vlády iracké vládne jednotky v piatok prevzali kontrolu aj nad blízkym hraničným priechodom Husajba.Ofenzíva zameraná na oslobodenie západoirackého Káimu, ako aj mesta Ráwa sa začala 26. októbra. Káim ležiaci približne 320 kilometrov západne od Bagdadu bol súčasťou dôležitej zásobovacej trasy IS.Na operácii sa podieľali jednotky irackej armády, protiteroristické útvary, ozbrojenci zo sunnitských kmeňov a provládne šiitské milície. Ofenzívu zo vzduchu podporovali sily medzinárodnej koalície vedenej Spojenými štátmi.Podľa odhadov USA sa v meste Káim a jeho bezprostrednom okolí nachádzalo približne 1500 bojovníkov IS. Do Káimu sa údajne uchýlilo mnoho príslušníkov tvrdého jadra IS, ktorí boli v uplynulých mesiacoch vyhnaní z viacerých džihádistických bášt na severe Iraku.