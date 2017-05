Iracký premiér neočakávane navštívil mesto Mósul

Hajdar Abádí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 29. mája (TASR) - Iracký premiér Hajdar Abádí dnes neočakávane navštívil severoiracké mesto Mósul, aby sa osobne presvedčil o postupe ofenzívy proti bojovníkom Islamského štátu (IS). Úrad vlády zverejnil snímky Abádího vo vojenskej uniforme z letiska v Mósule.Premiér by sa mal tiež stretnúť s členmi provládnych Ľudových mobilizačných síl, ktoré sa pripojili k Američanmi podporovaným irackým silám v ich ofenzíve proti IS v Mósule. Mocné šiitské polovojenské sily vedú operáciu na zabezpečenie oblastí pri hranici so Sýriou, aby prerušili zásobovacie trasy IS.V októbri začal Irak veľkú ofenzívu s cieľom vyhnať IS z Mósulu, druhého najväčšieho mesta krajiny, ktorého sa táto teroristická organizácia zmocnila v polovici roku 2014.V januári Irak oznámil, že opäť prevzal plnú kontrolu nad východnou časťou mesta. Od februára bojujú iracké sily podporované americkým letectvom o kontrolu nad západnou časťou Mósulu.