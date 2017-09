Iracký premiér pohrozil Kurdistanu zákazom letov

Na archívnej snímke iracký premiér Hajdar Abádí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Arbíl 26. septembra (TASR) - Iracký premiér Hajdar Abádí pohrozil dnes severoirackému Kurdistanu zákazom letov. K tomu chce pristúpiť v prípade, že tento autonómny región do piatka neodovzdá svoje letiská do rúk irackých federálnych orgánov.Abádí takéto ultimátum zverejnil deň po tom, ako v irackom Kurdistane prebehlo referendum o nezávislosti, ktoré otvorene kritizoval ako Bagdad, tak aj susedné krajiny. Avizovaný zákaz sa podľa irackého premiéra nebude vzťahovať na humanitárne ani "naliehavé" lety, informovala agentúra AP.Iracký Kurdistan je autonómny už viac ako desaťročie. Jeho obyvatelia majú vlastnú vládu, parlament, ozbrojené sily aj letiská. Ovládajú tiež viaceré sporné iracké územia, na ktoré si nárokuje Bagdad.Podľa prvých výsledkov, ktoré v pondelok neskoro večer zverejnila volebná komisia v Arbíle, podporilo nezávislosť pre iracký Kurdistan v referende viac ako 90 percent hlasujúcich, pričom volebná účasť presiahla 72 percent.Výsledok referenda nie je právne záväzný. Prezident irackého Kurdistanu Masúd Barzání zároveň povedal, že úspešné hlasovanie v referende nepovedie k automatickému vyhláseniu nezávislosti, ale iba k ďalším rokovaniam s Bagdadom.Proti referendu sa vyslovili okrem Iraku aj Turecko, Irán, USA a OSN. Podľa nich to môže destabilizovať región a odvrátiť pozornosť od bojov s teroristickou organizáciou Islamský štát.