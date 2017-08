Iracký premiér vyhlásil mesto Tal Afar za oslobodené

Na archívnej snímke iracký premiér Hajdar Abádí Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 31. augusta (TASR) - Iracký premiér Hajdar Abádí vyhlásil dnes mesto Tal Afar za "úplne oslobodené" od militantov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Oznámenie prišlo po takmer dvojtýždňovej operácii irackej armády, informuje tlačová agentúra AP.Abádí uviedol, že irackí vojaciv okrese al-Ajádíja, približne desať kilometrov severozápadne od Tal Afaru, kam militanti ušli minulý týždeň. Dáiš je arabské skratkové slovo pre Islamský štát.Premiér dodal, že po oslobodení mesta Tal Afar je celá provincia Ninive - ktorá bola vôbec prvou oblasťou dobytou militantmi IS pri ich bleskovej operácii v roku 2014 - "Tal Afar sa nachádza 70 kilometrov západne od nedávno oslobodeného mesta Mósul. Obe mestá patria do provincie Ninive.Irackí predstavitelia často vyhlasujú oblasti za oslobodené skôr, než sa úplne skončia boje. A navyše, militanti sú známi tým, že podnikajú prekvapujúce protiútoky.IS má stále pod kontrolou severoiracké mesto Hawídža, ako aj mestá v západnom Iraku neďaleko Sýrie.