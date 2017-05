Iracký prezident Masúm dúfa v oslobodenie Mósulu v 'najbližších dňoch'

MÓSUL Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 20. mája (TASR) - Iracký prezident Fuád Masúm vyjadril dnes nádej, že mesto Mósul na severe krajiny bude oslobodené spod kontroly extrémistickej skupiny Islamský štát (IS)Masúm vystúpil na úvodnom zasadnutí regionálneho stretnutia Svetového ekonomického fóra, ktoré sa koná v Jordánsku.povedal prezident. Nespresnil, na základe čoho svoju domnienku vyslovuje. Investorov však vyzval, aby prišli do jeho krajiny a pomohli s obnovou veľkomesta Mósulu. Rozsah tamojšej deštrukcie už predtým označil zaMósul obsadili militanti IS v roku 2014. Od jesene minulého roka ich postupne z mesta vytláčajú iracké sily za podpory Spojenými štátmi vedenej koalície.Džihádisti z IS sa počas tejto operácie vo svojej poslednej veľkej bašte v Iraku snažia odviesť pozornosť spojeneckých vojenských síl zintenzívnením útokov v iných častiach krajiny.Práve IS sa dnes prihlásil k zodpovednosti za štyri bombové útoky, pri ktorých podľa polície v noci na dnes zahynulo 35 ľudí. Séria samovražedných útokov v metropole Bagdad a juhoirackom meste Basra si vyžiadala tiež 33 zranených, oznámila polícia.