Iracký súd poslal na popravu občana Ruska usvedčeného islamistu

Bagdad 13. septembra (TASR) - Ústredný trestný súd v irackej metropole Bagdad uložil trest smrti občanovi Ruska, ktorý bol obvinený z členstva v extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Agentúra AP o tom dnes informovala s odvolaním sa na súdne vyhlásenie z utorkového večera.Nemenovaného Rusa zadržali v Iraku počas operácie tamojších síl na oslobodenie druhej, západnej polovice mesta Mósul spod okupácie IS. Boje v rámci tejto operácie prebiehali od februára do júla, na čo bol Mósul vyhlásený za úplne zbavený extrémistov.Podľa vyhlásenia súdu bolo voči obvinenému vedené konanie na základe irackých protiteroristických zákonov, pričom sa priznal, že od roku 2015 uskutočňoval "teroristické operácie" proti irackým bezpečnostným silám. Uložený trest smrti má byť vykonaný obesením.Časté využívanie trestu smrti v Iraku je predmetom kritiky zo strany ľudskoprávnych organizácii. V roku 2016 bolo v Iraku popravených viac než 88 ľudí, čím sa táto krajina podľa údajov organizácie Amnesty International zaradila na štvrté miesto rebríčka za Saudskú Arábiu, Irán a Čínu.