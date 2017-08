Iracký súd udelil trest smrti 27 mužom v súvislosti s masakrou kadetov

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 8. augusta (TASR) - Iracký súd rozhodol o treste smrti pre 27 mužov, ktorí sa podieľali na masakre takmer 1700 vojakov na bývalej americkej základni vzdušných síl Camp Speicher. Masakru spáchala v júni 2014 džihádistická skupina Islamský štát (IS), informuje webový portál britskej spravodajskej stanice BBC.Predpokladá sa, že väčšinu obetí tvoria mladí šiitskí odvedenci. Džihádisti vraždenie nafilmovali na účely propagandy. Vojaci boli zastrelení, ich telá extrémisti vhodili do rieky Tigris alebo uložili do masových hrobov, ktoré o rok neskôr po opätovnom získaní kontroly nad neďalekým mestom Tikrít objavili iracké vládne sily.Súd pre nedostatok dôkazov prepustil 25 podozrivých. Verdikt bol posledným udelením najvyššieho trestu v spojitosti s touto masakrou; 36 mužov popravili obesením už pred rokom. Odsúdení muži majú právo odvolať sa proti rozhodnutiu. Američania sa zo základne stiahli v októbri 2011 v rámci celkového odchodu z Iraku.