Irak chce opäť stavať jadrový reaktor, žiada iné krajiny o pomoc

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. septembra (TASR) - Iracký minister zahraničných vecí Ibráhím Džaafarí požiadal v sobotu krajiny disponujúce jadrovými technológiami, aby pomohli Iračanom vybudovať vlastný jadrový reaktor. Podľa jeho vyjadrenia na pôde Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN), ktoré priniesla v noci na dnes agentúra AP, má Irak ako signatárska krajina Zmluvy o nešírení jadrových zbraní právo využívať jadrovú energiu na mierové účely.Džaafarí v rámci prebiehajúcej rozpravy VZ OSN deklaroval, že jeho krajina bohatá na ropu si chce. Nie je zatiaľ jasné, ako na to zareagujú iné vlády vzhľadom na terajšiu situáciu v Iraku, ktorý sa spamätáva z chaosu po tom, ako veľkú časť jeho územia v roku 2014 obsadila teroristická organizácia Islamský štát.Zámery Iraku v oblasti využívania jadrovej energie boli dlhé roky vnímané s podozrením. Snahy niekdajšieho irackého vládcu Saddáma Husajna vybudovať jadrový reaktor vyústili v roku 1981 do zbombardovania daného zariadenia izraelskými silami.