Irak po kurdskom referende ohlásil spoločné manévre s Tureckom

Iracký bezpečnostný pracovník hliadkuje pred volebnou miestnosťou, kde čakajú irackí kurdskí voliči počas hlasovania v referende o nezávislosti severoirackého autonómneho regiónu Kurdistan, v irackom Irbíle 25. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 25. septembra (TASR) - Iracké ministerstvo obrany dnes vyhlásilo, že spúšťa spoločné vojenské cvičenia "veľkého rozsahu" s Tureckom pozdĺž spoločných hraníc. Stalo sa tak krátko po zatvorení volebných miestností v irackom Kurdistane, kde sa konalo referendum o nezávislosti od Bagdadu.Ústredná iracká vláda aj Turecko predtým pohrozili vojenskou intervenciou v reakcii na referendum, ktoré považujú za neprijateľné.Výsledok referenda nie je právne záväzný. Prezident irackého Kurdistanu Masúd Barzání povedal, že úspešné hlasovanie v referende nepovedie k automatickému vyhláseniu nezávislosti, ale iba k ďalším rokovaniam s Bagdadom.Kurdská volebná komisia očakáva, že prvé výsledky zverejní do 24 hodín. Do hlasovania sa mohlo zapojiť viac ako 5,2 milióna voličov.Proti referendu sa vyslovili okrem Iraku a Turecka aj Irán, USA a OSN. Podľa nich to môže destabilizovať región a odvrátiť pozornosť od bojov s teroristickou organizáciou Islamský štát.