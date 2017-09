Irak použije silu, ak referendum v Kurdistane vyústi do násilností

Na archívnej snímke iracký premiér Hajdar Abádí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 16. septembra (TASR) - Iracký premiér Hajdar Abádí dnes vyhlásil, že je pripravený zasiahnuť vojensky, ak plánované referendum v irackom Kurdistane vyústi do násilností.Abádí to uviedol v exkluzívnom interview pre agentúru AP, v ktorom spresnil, žeIracký premiér označil referendum v Kurdistane vypísané na 25. septembra zaktorá môže viesť k narušeniu suverenity Iraku.Irackí Kurdi chcú uskutočniť referendum o nezávislosti svojho regiónu 25. septembra, a to napriek žiadosti Spojených štátov - svojho kľúčového spojenca - o jeho odloženie.Ústredná iracká vláda v Bagdade považuje pripravovaný plebiscit za protiústavný.Turecký premiér Binali Yildirim označil v piatok referendum o nezávislosti irackého Kurdistanu za hrozbuReferendum sa má uskutočniť v troch provinciách na území autonómneho Kurdistanu, ale aj v oblastiach ovládaných kurdskými milíciami, na ktoré si však robí nárok vláda v Bagdade.