Irak sa pripravuje na útok na západ Mósulu, kde je 750.000 civilistov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 24. januára (TASR) - Iracké ozbrojené sily sa začali pripravovať na útok, ktorého cieľom je dobyť aj západnú časť mesta Mósul, ovládanú ešte stále extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS). Informoval o tom dnes veliteľ operácie generálplukovník Abdal Amír Rašíd Jaralláh.Na tejto operácii na západnom brehu rieky Tigris sa podľa neho zúčastnia aj Ľudové mobilizačné sily (PMF). Je to koalícia prevažne Iránom vycvičených šiitských ozbrojených síl. Vznikla v roku 2014, aby sa zapojila do boja proti IS v Iraku. Súčasťou irackých ozbrojených síl sa PMF stali vlani.V oblastiach Mósulu, ktoré sú ešte stále pod vládou IS, žije podľa odhadov OSN asi 750.000 civilistov.Koordinátorka OSN pre humanitárne operácie v Iraku Lise Grandeová dnes vo svojom vyhlásení uviedla, že ceny potravín a základných životných potrieb sa tam v poslednom čase prudko zvýšili, dodávky vody a elektriny sú prerušované a niektorí obyvatelia sú nútení páliť zariadenie svojich bytov a domov, aby sa v chladnom počasí zohriali.Iracké úrady v pondelok oznámili, že po takmer 100 dňoch bojov oslobodili od IS celú východnú časť Mósulu. Táto fáza bojov o Mósul zo svojich domovov vyhnala približne 140.000 ľudí.Mósul je po Bagdade a Basre tretím najväčším mestom v Iraku. Islamský štát ho obsadil v júni 2014 v rámci bleskovej ofenzívy, ktorej výsledkom bol kalifát vyhlásený na obsadených častiach územia Iraku i Sýrie.