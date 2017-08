Irak žiada o pomoc pri zhromažďovaní dôkazov o zločinoch islamistov

Iračanka s deťmi z komunity Jezídov, ilustračné foto Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 16. augusta (TASR) - Irak požiadal Bezpečnostnú radu OSN o pomoc pri zhromažďovaní dôkazov, na základe ktorých chce brať na zodpovednosť príslušníkov džihádistickej organizácie islamský štát (IS) pre podozrenie zo spáchania zločinov proti ľudskosti.Iracký minister zahraničných vecí Ibráhím Džaafarí v liste adresovanom generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi, ktorého obsah bol dnes zverejnený, píše, že iracká vláda spolupracuje s Veľkou Britániou na príprave návrhu rezolúcie BR OSN, ktorou by iracká vláda žiadala o spomínanú pomoc.Agentúra AP uviedla, že list bol Guterresovi zaslaný až päť mesiacov po tom, ako o to ľudskoprávna právnička Amal Clooneyová žiadala irackého premiéra Hajdara Abádího.Táto britská právnička s libanonskými koreňmi a manželka herca Georgea Clooneyho vtedy zdôraznila, že štáty sveta "Za obete tejto genocídy označila v prvom rade jezídov z Iraku, ktorých záujmy zastupuje ako právnička. Vo svojom marcovom vystúpení na pôde OSN v New Yorku Clooneyová vyčítala Spojeným národom ich nečinnosť a prizeranie sa zverstvám páchaným na deťoch a ženách. Apelovala tiež na zabezpečenie existujúcich hromadných hrobov, exhumáciu telesných pozostatkov a zaznamenanie všetkých dôkazov o genocíde.Džaafarí vo svojom liste píše, že zločiny spáchané IS v jeho krajine sú takého rozsahu, že je dôležité dostať ich páchateľov pred spravodlivosť.