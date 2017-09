Irán a Irak chystajú spoločné manévre na hraniciach Kurdistanu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 30. septembra (TASR) - Na hraniciach severoirackého regiónu Kurdistan sa v najbližších dňoch uskutoční spoločné iránsko-iracké vojenské cvičenie. Oznámil to dnes hovorca iránskej armády, ktorého citovala agentúra DPA.Avizované manévre sa majú konať v troch rozličných lokalitách pozdĺž hraníc Iránu so severoirackým Kurdistanom.Hovorca iránskej armády v tento súvislosti zdôraznil, že Irán musí prijať opatrenia na ochranu svojich hraníc v reakcii na pondelňajšie "nelegálne" referendum o nezávislosti Kurdistanu.Teherán odmietol uznať výsledky plebiscitu a vyjadril ochotu pomôcť pri udržaní územnej celistvosti Iraku. Uzavrel tiež svoje hranice s Kurdistanom a zastavil prepravu ropy vyťaženej v tomto severoirackom regióne.V pondelňajšom referende takmer 93 percent irackých Kurdov hlasovalo za nezávislosť. Výsledok hlasovania však podľa kurdských predstaviteľov nemá automaticky viesť k vyhláseniu samostatnosti, ale iba k ďalším rokovaniam s Bagdadom.Hlasovanie rozhnevalo centrálnu irackú vládu, ale aj okolité krajiny - Turecko, Irán a Sýriu. Tie sa obávajú, že by referendum mohlo povzbudiť separatistické tendencie ich vlastných kurdských menšín. Proti konaniu plebiscitu sa vyslovili aj Spojené štáty, ktoré ináč Kurdov podporujú; majú totiž obavy z ďalšej destabilizácie Blízkeho východu.