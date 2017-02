Irán bude mať o 60 percent viac uránu než pred podpisom dohody

Iránsky technik pracuje v zariadení na obohacovanie uránu neďaleko mesta Isfahan, Irán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 6. februára (TASR) - Irán bude mať o 60 percent viac zásob uránu, než mal pred podpísaním prelomovej jadrovej dohody so svetovými mocnosťami v roku 2015. V utorok totiž Teherán očakáva dodanie poslednej zásielky 149 ton prírodného uránu, pričom od začiatku roka 2016 do Iránu prišlo 210 ton tejto komodity.Pre miestne štátne médiá to dnes vyhlásil šéf iránskej jadrovej agentúry Alí Akbar Salehí. Dovoz uránu do Iránu je na základe jadrovej dohody pod dohľadom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).Nízko obohatený urán má viacero využití v civilnom sektore vrátane výroby energie či lekárskeho výskumu. Vysoko obohatený urán sa však dá použiť na zostrojenie jadrových zbraní.Irán súhlasil s obmedzením svojho jadrového programu výmenou za stiahnutie medzinárodných ekonomických sankcií. Súčasťou dohody je aj dozor medzinárodného spoločenstva nad príslušnými aktivitami Teheránu.Dohodu o obmedzení iránskeho jadrového programu dosiahol Irán a šesť svetových veľmocí (Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko, USA) po dlhých a náročných rokovaniach. Zakotvuje ju aj právne záväzná rezolúcia OSN.