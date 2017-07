Irán chce dosiahnuť rozvoj turizmu podporou súkromného sektora

ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Teherán 29. júla (TASR) - Iránsky úrad pre starostlivosť o kultúrne dedičstvo, turizmus a remeslá nabáda súkromných podnikateľov a firmy, aby viac investovali do hotelierstva.Úrad je zodpovedný za realizáciu vládneho plánu zvýšenia príťažlivosti krajiny do roku 2025 ako turistickej destinácie. V cieľovom roku by malo navštíviť krajinu 20 miliónov návštevníkov. Ich počet v roku 2014 dosiahol 4,8 milióna.Turizmus je pre Irán významným zdrojom devíz, ale služby zahraničným návštevníkom vytvárajú aj množstvo pracovných príležitostí.Šéfka úradu Zahra Ahmadipurová uviedla, že turizmus v krajine dosiahne silný vzostup vďaka sústredenej angažovanosti súkromného sektora a nie podnikaním vlády. Súkromní podnikatelia sa v ňom stanú hlavnou silou. Vládnym úradom zostane len kontrolná úloha, ako sa dodržujú ich regulačné opatrenia.Za posledné štyri roky, odkedy sa stal prezidentom Hasan Rúhaní, sa do obnovy historických pamiatok investovalo 833 miliárd iránskych rialov (17,90 milióna eur). Súkromné investície v porovnaní s predchádzajúcim období dosiahli rast 449 %.