Irán dúfa v podporu Európy v spore okolo jadrovej dohody s USA

Na snímke je Alí Akbar Salehí Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Teherán 12. októbra (TASR) - V spore okolo dohody o iránskom jadrovom programe s americkým prezidentom Donaldom Trumpom dúfa Irán najmä v podporu Európy. Vyplýva to z vyjadrení viceprezidenta islamskej republiky a šéfa iránskej organizácie pre atómovú energiu Alího Akbara Sálehího.citovala dnes Sálehího iránska tlačová agentúra IRNA. Dôležité je však, aby sa európske krajiny v prípade potreby postavili na stranu Iránu a proti USA, zdôraznil iránsky predstaviteľ po stretnutí s britským ministrom zahraničných vecí Borisom Johnsonom v Londýne.I pre pozorovateľov v Teheráne je reakcia ďalších partnerov na rokovaniach o tzv. jadrovej dohode - Británie, Číny, Francúzska, Nemecka a Ruska - dôležitejšia ako nadchádzajúce rozhodnutie Trumpa o postoji USA k dohode uzavretej vo Viedni v roku 2015. Mimoriadne ostro je sledovaná pozícia trojice krajín EÚ a to, ako dôsledne budú Berlín, Londýn a Paríž dohodu obhajovať voči USA a Trumpovi.Podľa Sálehího dohoda o iránskom jadrovom programe neukončila len spor svetových veľmocí s Teherán, ale mohla by byť aj príkladom pre iné medzinárodné konflikty.dodal šéf iránskeho jadrového programu. Ako bude Irán reagovať na odstúpenie USA od dohody, podľa Sálehího záleží na tom, o čom presne Trump rozhodne.Iránsky prezident Hasan Rúhání v stredu vyhlásil, že Trump utrpí ťažkú prehru, ak Spojené štáty odstúpia od jadrovej dohody.povedal Rúhání.