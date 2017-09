Irán hrozí uzavretím hraníc, ak iracký Kurdistan vyhlási nezávislosť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 18. septembra (TASR) - Irán pohrozil uzavretím svojich hraníc s irackým Kurdistanom a vypovedaním všetkých zmlúv ohľadom bezpečnostnej spolupráce, ak kurdský autonómny región po referende vypísanom na 25. septembra vyhlási nezávislosť.Informovala o tom dnes rozhlasová stanica RFI, podľa ktorej Irán týmito hrozbami prešiel do ďalšej fázy nátlaku v snahe dosiahnuť, aby sa iracký Kurdistan vzdal plánu uskutočniť referendum o sebaurčení regiónu.Vedenie irackého Kurdistanu je však odhodlané plebiscit uskutočniť, a to aj napriek tlaku zo zahraničia. Prehodnotiť tieto plány totiž kurdské vedenie žiada nielen Irán, ale aj Irak, Turecko, USA i mnohé štáty Európy.vyhlásil v nedeľu tajomník iránskej Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť Alí Šamchání.Uviedol, že spomínaný krok irackého Kurdistanu by mal za následok aj vypovedanie zmlúv uzavretých medzi Iránom a irackým Kurdistanom v oblasti bezpečnosti a vojenskej spolupráce.Irán, kde žije asi šesťmiliónová menšina Kurdov, dlhodobo vystupuje proti referendu o nezávislosti irackého Kurdistanu. Rovnako odmietavý postoj k plebiscitu má aj Turecko, ktoré má tiež početnú kurdskú menšinu.Irán a iracký Kurdistan v posledných rokoch nadviazali spoluprácu v politickej, bezpečnostnej i ekonomickej oblasti. Irán tiež irackým Kurdom dodával zbrane, aby takto pomohol v ich boji proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Teherán však rozhodne odmieta myšlienku nezávislosti irackého Kurdistanu, pretože sa obáva, že akákoľvek zmena hraníc by v regióne mohla vyvolať nové konflikty.