Irán informoval o ďalšej konfrontácií s americkým námorníctvom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 29. júla (TASR) - Americké námorníctvo vypálilo v Perzskom zálive varovné výstrely na iránsku loď. Oznámili to dnes iránske elitné Revolučné gardy.Ako napísala iránska tlačová agentúra ISNA, americká lietadlová loď typu USS Nimitz spolu s ďalšou sprevádzajúcou loďou sa priblížili k iránskej ropnej plošine V Perzskom zálive a vrtuľník z tejto lode sa vznášal pri plavidle elitných Revolučných gárd.Incident sa podľa citovaného oznámenia odohral v piatok popoludní. Všetky lode sa následne bez ďalších incidentov z miesta konfrontácie rozišli, uviedla agentúra AP.Podobný konflikt potvrdili obe armády v Perzskom zálive už v utorok. Hliadkujúca loď amerického vojenského námorníctva vypálila varovné výstrely neďaleko iránskeho plavidla, ktoré sa k nej dostalo do prílišnej blízkosti.Do incidentu s iránskym plavidlom sa dostala americká loď USS Thunderbolt, ktorá patrí do triedy Cyclone hliadkovacích lodí námorných síl USA, aktuálne so sídlom v Bahrajne ako súčasť piatej flotily amerického námorníctva.Podobné napäté konfrontácie amerických a iránskych lodí v Perzskom zálive sú pomerne bežné. Americké námorníctvo evidovalo vlani podobných stretnutí - klasifikovaných ako "nebezpečných alebo neprofesionálnych" - s iránskymi silami spolu 35, predvlani ich bolo 23.