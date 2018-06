Irán je zrejme pripravený na kompromis, ťažba ropy by sa mohla zvýšiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 21. júna (TASR) - Irán signalizoval, že by mohol pristúpiť ku kompromisu a na blížiacom sa zasadnutí Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a štátov mimo ropného kartelu umožniť mierne zvýšenie produkcie. To je posun oproti vývoju zo začiatku týždňa, keď hrozilo, že Saudskej Arábii, ktorá stojí na čele OPEC, sa nepodarí dosiahnuť zhodu v otázke zvýšenia ťažby.OPEC a ďalší producenti na čele s Ruskom sa zídu v piatok 22. júna vo Viedni, aby rozhodli o tom, ako budú pokračovať vo svojej produkčnej politike. Do pôvodných plánov OPEC zasiahli USA, ktoré nedávno rozhodli, že odstúpia od jadrovej dohody mocností s Iránom a voči blízkovýchodnej krajine opätovne zavedú sankcie. To by sa dotklo aj vývozu ropy. Medzitým USA zaviedli sankcie voči Venezuele, navyše krajina sa zmieta v hospodárskej kríze, čo rovnako obmedzuje možnosť dodávok ropy na trh. Spojené štáty preto Saudskú Arábiu neoficiálne požiadali o zvýšenie produkcie.Ešte v utorok (19.6.) Irán akékoľvek diskusie o zvýšení ťažby odmietal s tým, že za vyššie ceny ropy môžu samotní Američania, ktorí sa rozhodli na Irán uvaliť sankcie. Uviedol, že k dohode vo Viedni podľa neho nedôjde.V stredu (20.6.) však naznačil, že produkcia by sa mohla mierne zvýšiť. Iránsky minister ropného priemyslu Bidžán Zangání totiž uviedol, že členské štáty OPEC, ktoré ťažbu v posledných mesiacoch znížili výraznejšie, než im stanovuje dohoda o obmedzovaní ťažby, by mali dohodnuté kvóty dodržiavať. To znamená, že ich produkcia by sa mohla o niečo zvýšiť a týka sa to najmä Saudskej Arábie. Tá v minulých mesiacoch často škrtala v produkcii viac, ako sa čakalo.