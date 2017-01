Irán má v zálohe ďalšie možnosti, ak Trump odstúpi od jadrovej dohody

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kuala Lumpur 19. januára (TASR) - Irán má v zálohe iné možnosti pre prípad, že by novozvolený americký prezident Donald Trump odstúpil od jadrovej dohody. Uviedol to dnes iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf, ktorý však svoje slová bližšie nekonkretizoval.Irán je podľa Zarífa presvedčený o tom, že. Zdôraznil tiež, že ide o medzinárodnú dohodu Iránu a šiestich svetových mocností, a nie len o dvojstrannú zmluvu medzi Iránom a Spojenými štátmi.Ak nová americká vláda odstúpi od jadrovej dohody,, povedal Zaríf počas dnešnej návštevy Malajzie. Minister však odmietol spresniť svoj výrok, iba sa zasmial a uviedol:Dohodu o obmedzení iránskeho jadrového programu dosiahol Irán a šesť svetových veľmocí (USA, Rusko, Čína, Británia, Francúzsko a Nemecko) po dlhých a náročných rokovaniach. Zakotvuje ju aj právne záväzná rezolúcia OSN. Táto dohoda zavádza obmedzenia iránskeho nukleárneho programu výmenou za zrušenie ekonomických sankcií OSN.Trump, ktorý nastúpi do prezidentského úradu 20. januára, počas predvolebnej kampane ostro kritizoval iránsku dohodu a sľuboval, že ju zruší alebo o nej bude nanovo rokovať.OSN, EÚ a ďalší kľúčoví hráči podporujú v otázke jadrovej dohody postoj Iránu a trvajú na nutnosti jej zachovania.