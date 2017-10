Irán po návrhu Kurdov opäť otvoril hranice do severného Iraku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 25. októbra (TASR) - Po zmrazení výsledkov kurdského referenda otvoril v stredu Irán niekoľko hraničných priechodov do kurdského regiónu v severnom Iraku. Miestne úrady pre iránsku tlačovú agentúru ISNA uviedli, že hranica pri kurdsko-irackom meste Sulajmáníja je už opäť otvorená.Takisto sa má znovu otvoriť aj hraničný priechod v iránskej dedine Bášmák, čo má umožniť obnovenie bežnej obchodnej výmeny so severom Iraku.Ostatné hraničné priechody do severného Iraku majú byť takisto postupne otvorené, oznámili iránski predstavitelia.Irán už niekoľkokrát zdôraznil, že zatvorenie hraníc s irackým kurdským regiónom, Kurdistanom, uskutočnil na požiadanie centrálnej vlády v Bagdade. Irán, ktorý má vlastné niekoľkomiliónové kurdské obyvateľstvo, sa ostro staval proti kurdskému referendu o nezávislosti.Regionálna vláda Kurdistanu (KRG) na severe Iraku ohlásila v stredu ochotu zmraziť výsledky referenda o nezávislosti. Táto iniciatíva je podľa agentúry Reuters súčasťou úsilia o ukončenie vojenskej konfrontácie s irackými silami a o riešenie vzniknutej krízy s ústrednou vládou v Bagdade prostredníctvom dialógu.uviedla KRG vo vyhlásení. "uvádza sa v stanovisku.Kurdi koncom septembra zorganizovali referendum o nezávislosti od Iraku, ktoré však Bagdad považuje za ilegálne. Centrálna iracká vláda reagovala na tento krok opätovným obsadením mesta Kirkúk, priľahlých lokalít ťažby ropy, ako aj ďalších území, ktoré Kurdi získali z područia teroristickej organizácie Islamský štát (IS).