Irán podnikol odvetný raketový útok na ciele Islamského štátu v Sýrii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 19. júna (TASR) - Iránske Revolučné gardy vypálili včera rakety na ciele takzvaného Islamského štátu (IS) v Sýrii. Išlo o odvetu za teroristické útoky v Teheráne zo 7. júna, ktoré si vyžiadali najmenej 18 mŕtvych a 43 zranených.uvádza sa vo vyhlásení Revolučných gárd, z ktorého citovala agentúra DPA.Rakety stredného doletu typu zem-zem boli odpálené zo základní v západnej časti Iránu, pričom zasiahli ciele IS v sýrskej provincii Dajr az-Zaur. Pri útoku zahynulteroristov a bolo zničených množstvo zbraní a vybavenia, uviedli Revolučné gardy.Podľa ich vyhlásenia mal byť dnešný raketový útok výstrahou pre všetkých teroristov a tých, ktorí ich podporujú, aby sa nepokúšali o ďalšie násilné akcie na území Iránu.Terčom dvoch teroristických útokov v Teheráne zo 7. júna sa stali iránsky parlament a mauzóleum vodcu iránskej revolúcie, šiitského ajatolláha Rúholláha Chomejního. Zodpovednosť za ne prevzala sunnitská extrémistická organizácia IS. Útoky vykonali piati bojovníci IS, ktorí predtým bojovali v Sýrii a Iraku.