Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 17. mája (TASR) - Irán podpísal dohodu s britským konzorciom o rozvoji ropného poľa na juhu krajiny. Uviedla to iránska štátna televízia.Je to prvá dohoda medzi Iránom a kľúčovým západným spojencom Spojených štátov, ktoré minulý týždeň oznámili, že odstupujú od jadrovej zmluvy z roku 2015 medzi Teheránom a západnými mocnosťami. Zmluvu uzavrelo šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.Dohoda platí do roku 2025, no niektoré jej časti, vrátane prísnejších kontrol medzinárodnými pozorovateľmi, sa majú uplatňovať do roku 2040.Americký prezident Donald Trump oznámil odstúpenie Spojených štátov od zmluvy 8. mája s tým, že Washington zároveň obnoví sankcie voči Iránu.Colin Rowley, výkonný riaditeľ britského konzorcia Pergas International Consortium a Bijan Alipour, riaditeľ iránskej spoločnosti National Iranian South Oil Co., podpísali predbežnú zmluvu o partnerstve za prítomnosti britského veľvyslanca Roba Macaireho v Teheráne v stredu (16.5.) večer.Ak sa predbežná dohoda zmení na kontrakt, tento projekt si bude vyžadovať viac ako 1 miliardu USD (848,61 milióna eur) na dosiahnutie dennej produkcie 200.000 barelov (1 barel = 159 litrov) počas nasledujúceho desaťročia na ropnom poli Karanj.Pole sa nachádza v provincii bohatej na ropu a v súčasnosti produkuje 120.000 barelov ropy denne.(1 EUR = 1,1784 USD)