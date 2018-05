Irán požaduje od EÚ praktické kroky ohľadne jadrovej dohody

Na snímke iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 17. mája (TASR) - Teherán od svojich európskych partnerov očakáva praktické kroky v záujme záchrany medzinárodnej jadrovej dohody, od ktorej nedávno odstúpili Spojené štáty. Povedal to vo štvrtok iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf, informuje agentúra DPA.citovala Zarífa iránska tlač.ohľadne toho, či Irán od dohody tiež neodstúpi, dodal minister.Európske veľmoci a Teherán sa v utorok na stretnutí v Bruseli zaviazali, že budú spoločne pracovať na záchrane iránskej jadrovej dohody z roku 2015 aj napriek rozhodnutiu amerického prezidenta Donalda Trumpa.Šéfka diplomacie Európskej únie Federica Mogheriniová a ministri zahraničných vecí Francúzska, Británie a Nemecka po rozhovoroch so Zarífom uviedli, že snahy o záchranu jadrovej dohody zamerané na ekonomické, obchodné a bankové záležitosti by mohli vyústiť do