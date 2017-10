Irán robí nábor medzi afganskými deťmi, aby bojovali v Sýrii

Iránska vlajka, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 1. októbra (TASR) - Irán robí nábor medzi afganskými deťmi, aby sa po boku vládnych síl zapojili do boja v sýrskom konflikte, ktorý si od roku 2011 vyžiadal už viac ako 450.000 obetí na životoch. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na dnes vydanú správu ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW).Nábor medzi deťmi vykonávajú príslušníci elitných iránskych Revolučných gárd a po výcviku ich zaraďujú do špeciálnej 14.000-člennej afganskej divízie bojujúcej pod iránskym vedením na strane sýrskych vládnych síl.V správe HRW sa tiež uvádza, že pracovníkom tejto organizácie sa v Iráne podarilo identifikovať osem hrobov patriacich afganským deťom, ktoré bojovali a zahynuli v sýrskom konflikte.Riaditeľka HRW pre Blízky východ Sarah Leahová-Whitsonová uviedla, že Irán by mal voči "osobám zodpovedným za nábor afganských detí do ozbrojených zložiek vyvodiť zodpovednosť" a celý proces okamžite zastaviť.Podľa správy HRW iránske Revolučné gardy robia nábor medzi afganskými utečencami, pričom rodinám zahraničných bojovníkov, ktorí "zahynú v boji, utrpia zranenie alebo padnú do zajatia" ponúkajú iránske občianstvo.Iránske ministerstvo vnútra uviedlo, že v súčasnosti sa v Iráne nachádza približne 2,5 milióna afganských utečencov.