Irán sa ohradil voči tvrdeniam odstupujúceho libanonského premiéra

Na snímke bývalý libanonský premiér Saad Harírí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 5. novembra (TASR) - Iránska vláda odmietla obvinenia zo strany libanonského politika Saada Harírího, ktorý v sobotu nečakane oznámil svoj odchod z funkcie premiéra. Podľa vyhlásenia hovorcu iránskeho ministerstva zahraničných vecí Bahráma Ghásemího, ktoré priniesla agentúra DPA, ide oHarírí predtým vyhlásil, že Irán ničivým spôsobom zasahuje do záležitostí arabských krajín, zatiaľ čo libanonské hnutie Hizballáh označil zaTeheránu. Vyjadril tiež presvedčenie, že Irán a jeho spojenci plánujú naňho spáchať atentát.Podľa Ghásemího však daný región potrebuje menej takýchtoa viac konštruktívnej spolupráce, aby sa podarilo definitívne poraziť teroristickú organizáciu Islamský štát. Dodal, že Irán nikdy nezasahoval do vnútorných záležitostí Libanonu a vždy rešpektoval jeho nezávislosť.Harírí v sobotu počas návštevy Saudskej Arábie oznámil svoju rezignáciu necelý rok po tom, ako sa ujal funkcie premiéra.Harírí sa stal premiérom koncom roka 2016 a viedol 30-člennú vládu národnej jednoty, do ktorej patril aj militantný šiitský Hizballáh. Tejto vláde sa do značnej miery podarilo ochrániť krajinu pred dôsledkami občianskej vojny v susednej SýriiOdstupujúci premiér v prejave naznačil, že sa bojí o život, a uviedol, že atmosféra v krajine je podobná situácii, aká tam panovala pred zavraždením jeho otca Rafíka Harírího v roku 2005.Saudská Arábia a Irán podporujú opačné strany konfliktu vo vojnách v Sýrii i Jemene.