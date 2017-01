Irán skritizoval nariadenie Trumpa o pozastavení vydávania víz Iráncom

Iránska vlajka, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Teherán 28. januára (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání sa vyjadril dnes kriticky o nariadení nového šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, ktoré pozastavuje vydávanie amerických víz občanom Iránu a viacerých ďalších väčšinovo moslimských krajín. Nesúhlasí ani s Trumpovým rozhodnutím postaviť múr na hranici USA s Mexikom.povedal Rúhání a dodal, že cestou k riešeniu sporov je dialóg.Podľa iránskeho prezidenta "žijeme v časoch globalizácie... ktorá urobila zo všetkých národov susedov". K lepšiemu porozumeniu iných kultúr, a tým aj k väčšej tolerancii, prispieva obzvlášť turizmus, upozornil Rúhání.Diplomatické vzťahy medzi Iránom a USA sú prerušené už takmer 40 rokov. Iránske vedenie patrí v súčasnosti medzi úhlavných politických nepriateľov Wahshingtonu.Po islamskej revolúcii z roku 1979 emigrovali milióny Iráncov do USA, predovšetkým do Kalifornie. Mnohí obyvatelia Iránu sa teraz obávajú, že po nástupe Trumpa do prezidentskej funkcie už nebudú môcť navštevovať svojich príbuzných v USA.