Irán v prípade zlyhania jadrovej dohody začne s obohacovaním uránu

Bejrút 13. júna (TASR) - Irán začne s obohacovaním uránu vo svojom jadrovom komplexe Fordú a nainštaluje nové vybavenie v ďalšom zariadení v Natanze, ak odstúpi od jadrovej dohody so svetovými veľmocami. Uviedol to hovorca Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI), ktorého v stredu citovala agentúra Reuters.Osud tohto prelomového dokumentu z roku 2015 je po odstúpení Spojených štátov nejasný. Ďalšie signatárske krajiny - Rusko, Čína, Nemecko, Británia a Francúzsko - sa pokúšajú dohodu, ktorá obmedzuje jadrový program Teheránu výmenou za zmiernenie niektorých medzinárodných sankcií, napriek tomu zachrániť diplomatickými cestami.Fordú a Natanz sú dva najväčšie komplexy na obohacovanie uránu, akými Irán disponuje. Veľká časť objektu v meste Natanz sa nachádza v podzemí a zariadenie pri obci Fordú je zakomponované do hory, ktorá ho má chrániť pred leteckým bombardovaním.Hovorca AEOI Behrúz Kamálvandí ďalej vyhlásil, že na pokyn najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Chameneího sa začnú nové práce na jadrovom programe. Aké zariadenie by mohlo byť nainštalované v Natanze, však nešpecifikoval.povedal.Riaditeľ AEOI Alí Akbar Sálehí minulý týždeň vyhlásil, že Irán začal pracovať na konštruovaní moderných centrifúg určených pre Natanz. Podľa Reuters ide o pokus vyvinúť tlak na zvyšných signatárov, aby zachovali dohodu.Kamálvandí obvinil Spojené štáty a ďalšie západné krajiny z dvojakých štandardov - na jednej strane protestujú proti jadrovému programu Iránu, ktorý je podľa neho výlučne mierový, zatiaľ čo na strane druhej akceptujú program vývoja nukleárnych zbraní Izraela, úhlavného nepriateľa tejto islamskej republiky.povedal Kamálvandí. Všeobecne sa predpokladá, že Izrael je jedinou jadrovou mocnosťou na Blízkom východe. Židovský štát to nikdy nepotvrdil, ale ani nepoprel.