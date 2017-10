Irán vysiela na Oscary film nakrútený ženou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 9. októbra (TASR) - O prestížnu filmovú cenu Oscar v kategórii najlepší cudzojazyčný film bude za Irán súťažiť prvýkrát snímka nakrútená ženou. Irán totiž do súťaže nominoval film Nafas (Dych) nakrútený Narges Abjarovou.Informovala o tom dnes agentúra DPA, ktorá pripomenula, že iránska kinematografia má zásluhou režiséra Asghara Farhádího už dva Oscary.Film Nafas rozpráva príbeh dievčaťa Bahar, jej troch súrodencov a ich otca, ktorý sa o nich stará sám s pomocou nábožensky hlboko založenej starej matky.Rodina žije v chudobe a jej život je poznamenaný aj zmenami, ktoré nastali v Iráne po islamskej revolúcii a po vypuknutí vojny s Irakom. Bahar sa snaží vyrovnať so všetkými ťažkosťami, najviac však so svojím strachom, že po smrti matky príde aj o otca, ktorý je chorý a ona trávi veľa času tým, že kontroluje, či ešte dýcha. Na konci filmu Baharin otec ešte stále žije, zatiaľ čo ona sama zahynie pri bombardovaní irackou armádou.Nominovanie práve tohto iránskeho filmu do oscarovej súťaže kritizovali konzervatívne kruhy v Iráne, a to najmä pre to, že snímka je kritická k islamu. Bahar totiž neznáša školu na výučbu Koránu, na vyučovaní často chýba a odmieta naň chodiť aj napriek trestom starej matky.Konzervatívny duchovný Ahmad Alamolhoda, ktorý patrí ku kritikom nominovania Abjarovej filmu na Oscara, uviedol, že "film ukazuje presne to, čo naši nepriatelia na Západe chcú vidieť".Agentúra DPA napísala, že Abjarová - ako žena pohybujúca sa vo filmovom priemysle v Iráne - je zvyknutá na nátlak i kritiku svojich názorov. Dúfa, že jej film vyberie oscarová porota do pätice najlepších, aj keď si uvedomuje, že konkurencia v súťaži je tento rok veľká.