Irán vyzval arabské krajiny, aby ukončili spor s Katarom

Dauha 12. júna (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo arabské štáty, ktoré prerušili diplomatické vzťahy s Katarom, aby rokovali o ukončení tejto krízy. Hovorca ministerstva Bahrám Ghásemí na pravidelnej tlačovej konferencii novinárom povedal, žeDiplomatický spor s Katarom je najhoršou krízou medzi arabskými krajinami od irackej invázie do Kuvajtu v roku 1990 a následnej vojny v Perzskom zálive. S Katarom, kde je umiestnená veľká americká vojenská základňa a ktorý bude hostiť Svetový pohár vo futbale FIFA 2022, prerušili vzťahy nielen arabské krajiny.Hovorca iránskeho rezortu diplomacie zdôraznil, že krajiny, ktorých sa to týka, "by sa mali usilovať o mier a stabilitu v regióne". Teherán ich "vyzýva na rokovania a zdržanlivosť", citovala Ghásemího tlačová agentúra AP.Zmierniť napätie medzi Katarom a jeho susedmi, vyvolané obvineniami, že Katar financuje islamských extrémistov, sa pokúša aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Jeho kancelária uviedla, že počas minulého týždňa viedol sériu rozhovorov s katarským emirom, saudskoarabským kráľom, tureckým prezidentom a s korunným princom Abú Zabí. V rozhovoroch vyzýval na zmiernenie napätia a zdôrazňoval význam regionálnej stability a spájania síl v boji proti terorizmu.Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian by mal dnes rokovať so svojím katarským partnerom.Katar medzičasom uviedol, že začal posielať nákladnú lodnú dopravu cez Omán, aby sa vyhol krajinám, ktoré mu odrezali spojenie s morom. Lodný náklad pre Katar doteraz zvyčajne smeroval do umelo vybudovaného dubajského hlbinného prístavu Džabal Alí, kde ho preložili na menšie lode plávajúce do Dauhy. Avšak od 5. júna, keď sa Spojené arabské emiráty pripojili k Saudskej Arábii, Bahrajnu a Egyptu, zastavili v rámci prerušenia diplomatických vzťahov aj námornú dopravu do Kataru. Katarská prístavná správa uviedla, že nákladná doprava pôjde cez ománske prístavy Suhár a Salála.Iránska štátna tlačová agentúra IRNA informovala, že pri pobreží Ománu čoskoro zakotvia dve lode iránskeho vojenského námorníctva.