Irán zadržal niekoľko osôb napojených na IS

Teherán 24. júna (TASR) - Iránske bezpečnostné zložky zadržali niekoľko osôb podozrivých z plánovania útokov v krajine. Podľa agentúry Reuters to dnes oznámila iránska štátna televízia.Počet zadržaných a miesto, kde došlo k zatknutiu, televízia neuviedla. Dodala však, že zatknutí sú členmi skupiny napojenej na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS). Táto skupina údajne plánovala bombové útoky a samovražedné atentáty, ktorých terčom mali byť mestá významné z náboženského hľadiska.Agenti iránskeho ministerstva pre tajné služby počas svojej operácie zhabali aj tri samopaly Kalašnikov, okuliare na nočné videnie, tri opasky prispôsobené na samovražedné atentáty, tri telefóny na aktiváciu nastražených výbušnín na diaľku, veľké množstvo nábojov a iné technické zariadenia na výrobu bômb.Irán tento mesiac zažil útok pätice atentátnikov napojených na IS. Terčom ich útoku bol iránsky parlament a mauzóleum revolučného vodcu ajatoláha Rúholláha Chomejního. Pri týchto útokoch prišlo o život najmenej 17 ľudí a ďalších viac ako 50 ich bolo zranených.Iránska televízia poukázala na to, že k zadržaniu podozrivých osôb došlo v predvečer sviatku íd al-fitr, ktorým sa končí moslimský pôstny mesiac ramadán, a krátko po Dni Jeruzalema - ten sa slávi vždy v posledný piatok ramadánu a je pripomenutím významu Jeruzalema pre všetkých moslimov.