Irán zvýši výdavky na rakety a Revolučné gardy

Teherán 13. augusta (TASR) - Iránsky parlament schválil dnes zvýšenie výdavkov na program balistických striel krajiny, ako aj pre jej Revolučné gardy. Ide o reakciu na nedávno uvalené nové americké sankcie, informuje agentúra AP.Za príslušný návrh zákona na dnešnom zasadnutí hlasovalo 240 z 247 prítomných poslancov, vyplýva z údajov štátne tlačovej agentúry IRNA. Prijatý zákon stanovuje, že ministerstvo obrany a Revolučné gardy majú zvýšiť výdavky, bližšie však túto požiadavku nerozvádza.Spojené štáty zaviedli voči Iránu v júli viacero nových sankčných opatrení, ktorých terčom sú práve jeho raketový program i Revolučné gardy. Podľa iránskych činiteľov tým Washington porušil dohodu o iránskom jadrovom programe, ktorú Teherán v roku 2015 uzavrel so šiestimi svetovými veľmocami.Prezident USA Donald Trump túto dohodu opakovane kritizoval a vyhlásil, že by o nej chcel znova rokovať. Na základe dohody boli odvolané ekonomické sankcie voči Iránu výmenou za to, že obmedzil svoj jadrový program. Islamská republika medzičasom skúšobne odpálila viacero balistických striel, čo jej dohoda napriek americkej kritike umožňuje, dodáva AP.