Iránčan Ezatolahi si za vylúčenie nezahrá v prvom zápase na MS

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zürich 2. októbra (TASR) - Iránsky futbalista Saeid Ezatolahi si po vylúčení v kvalifikácii nezahrá v prvom zápase na majstrovstvách sveta 2018 v Rusku. Rozhodla o tom Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).Dvadsaťjedenročný stredopoliar videl červenú kartu v zápase s Kórejskou republikou v Soule 31. augusta a dostal dvojzápasový trest. Ezatolahi inkasoval vo vzdušnom súboji s Kim Min-jaeom úder do tváre a pri dopade na zem úmyselne kopol súpera do hlavy. To neušlo pozornosti rozhodcu, ktorý ho okamžite vylúčil.Polovicu trestu si Ezatolahi už odpykal, keď svojmu tímu chýbal v poslednom kvalifikačnom zápase proti Sýrii (2:2) o päť dní neskôr. Irán už vtedy mal istý postup na MS, tím trénera Carlosa Queiroza si miestenku do Ruska vybojoval ako prvý ázijský tím. Ezatolahi momentálne pôsobí v ruskom Amkare Perm, kde je na hosťovaní z Rostova.