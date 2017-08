Iránska blogerka, ktorej hrozilo prenasledovanie, je v Izraeli

Neda Amínová Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 10. augusta (TASR) - Do Izraela dnes z Turecka pricestovala iránska blogerka, ktorej turecké úrady hrozili vypovedaním do Iránu.Potvrdili to dnes izraelské ministerstvo vnútra i webová verzia izraelského denníka Times of Israel, pre ktorého mutáciu v perzštine písala Neda Amínová pravidelné blogy.Blogerka Neda Amínová pritom z Iránu odišla v roku 2014 po tom, ako sa jej tamojšie úrady vyhrážali väzením za príspevok, v ktorom sa kriticky vyjadrovala na adresu vlády v Teheráne.V Turecku však blogerka žila bez povolenia na pobyt a miestne úrady jej preto nedávno pohrozili okamžitou deportáciou do Iránu. Podľa šéfredaktora denníka Times of Israel Davida Horovica by v takom prípade bol život Amínovej v priamom ohrození pre jej blogy, ktoré mohli byť v Iráne považované za prejav "kolaborácie so sionistickým režimom".Na dnešnej spoločnej tlačovej konferencii s Amínovou Horovic uviedol, že v takejto situácii považoval za svoju povinnosť pomôcť blogerke, takže presviedčal úrady svojej krajiny, aby mu pomohli dostať ju z Turecka do Izraela.Izrael a Irán sú úhlavnými nepriateľmi a neudržiavajú žiadne diplomatické vzťahy, izraelské ministerstvo vnútra však Amínovej povolilo vstup do krajiny.Ako napísali Times of Israel, Amínová má v úmysle buď požiadať v Izraeli o trvalý pobyt alebo o izraelské občianstvo. Na tlačovej konferencii Amínová spresnila, že ak by izraelské úrady nevyhoveli jej žiadosti, bude ich rozhodnutie rešpektovať. Dodala však, že cez svojho otca má aj židovské korene.Iránska blogerka vyhlásila, že po tom, ako sa dostala do Izraela, sa konečne "cíti v bezpečí".