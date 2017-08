Iránska vláda má nové zloženie, bez šéfov sú ešte dve ministerstvá

Na fotografii Hassan Rúhaní. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 20. augusta (TASR) - Iránsky parlament dnes vo funkciách potvrdil 16 členov vlády nominovanej nedávno znovuzvoleným prezidentom Hasanom Rúháním. Medzi schválenými kandidátmi je aj Amír Hatámí, ktorý je za posledných 25 rokov prvým ministrom obrany nenapojeným za elitné Revolučné gardy.Predseda parlamentu Alí Larídžání informoval, že schválených bolo 16 zo 17 navrhovaných kandidátov na funkcie ministrov. Medzi nimi je aj staronový minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf, ktorý v roku 2015 rokoval so svetovými mocnosťami o spornom jadrovom programe Iránu.Poslanci dnes neschválili Rúháního kandidáta na post ministra energetiky, Habibulláha Bitarafa, ktorého v rozprave kritizovali za to, že nepredložil dlhodobý plán boja so suchom a nedostatkom vody v krajine, kde mnohé obce a mestá čelia obmedzeným dodávkam vody.Iránska vláda má 18 ministerských postov. Rúhání zatiaľ nepredložil parlamentu svojho nominanta na funkciu ministra vedy, do ktorého rezortu patrí aj vysoké školstvo.V súlade s iránskymi zákonmi ministerstvo, ktoré nemá šéfa, môže tri mesiace riadiť prezident.