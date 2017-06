Iránska vláda odsúdila nové sankcie voči Teheránu

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 16. júna (TASR) - Iránska vláda odsúdila dnes najnovší súbor finančných sankcií voči Teheránu, ktoré vo štvrtok odsúhlasil americký Senát. S odvolaním sa na vyjadrenie iránskeho ministerstva zahraničných vecí o tom informovala agentúra DPA.uviedol podľa iránskej agentúry ISNA hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Bahrám Ghasemí.Horná komora amerického Kongresu odhlasovala vo štvrtok drvivou väčšinou zákon zavádzajúci sankcie voči osobám zapojeným do iránskeho programu balistických rakiet a každému, kto s nimi obchoduje. Schválená norma ďalej uvaľuje protiteroristické sankcie na iránske revolučné gardy a požaduje uplatnenie zbrojného embarga.K návrhu zákona o sprísnení sankcií voči Iránu boli pripojené aj nové protiruské sankcie, ktoré majú Moskvu potrestať za jej zasahovanie do vlaňajších prezidentských volieb v USA, ale aj za agresiu v Sýrii a na Ukrajine. Časť vzťahujúcu sa na Rusko schválili senátori už v stredu.Senát trvá na tom, že sankcie voči Iránu nijako nestoja v ceste pri uplatňovaní jadrovej dohody s Iránom, v súlade s ktorou malo dôjsť k zmierneniu sankcií zo strany západných mocností výmenou za to, že Teherán obmedzí svoj jadrový program.Ghasemí však so senátormi nesúhlasí a tvrdí, že nové sankcie evidentne legálne nie sú. Samotný program balistických rakiet je totiž podľa neho úplne legitímnym spôsobom národnej obrany.