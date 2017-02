Iránske bábätko so srdcovou chybou prijali do nemocnice v USA

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Portland 8. februára (TASR) - Iránske štvormesačné dievčatko, ktoré naliehavo potrebuje život zachraňujúcu operáciu srdca, pricestovalo v utorok s rodinou do nemocnice v Portlande v americkom štáte Oregon po tom, čo dieťaťu dočasne zakázali vstup na územie USA na základe prisťahovaleckého nariadenia prezidenta Donalda Trumpa.Malú Fatameh Rešadovú prijali do Doernbecherovej detskej nemocnice, patriacej oregonskej univerzite, v utorok dopoludnia.Rodina dievčatka si Portland vybrala preto, že má v meste príbuzných a tamojšia nemocnica má odborníkov na liečbu srdcových chorôb.Iránski lekári povedali pred niekoľkými týždňami rodičom dieťaťa, že potrebuje prinajmenšom jednu urgentnú operáciu na nápravu vážnych defektov srdca, inak zomrie. Uviedol to strýko dieťaťa, americký občan žijúci v Portlande.Rodina mala ešte predtým dohodnuté stretnutie v Dubaji, aby si vybavila turistické víza. Avšak náhle bolo zrušené, keďže Trump oznámil, že do platnosti vstupuje nariadenie, na základe ktorého majú do USA zákaz vstupu občania zo siedmich prevažne moslimských krajín vrátane Iránu. Dievčatko a jeho rodičia sa museli vrátiť do Iránu.Sudca v americkom Seattli vydal rozhodnutie, dočasne pozastavujúce platnosť Trumpovho prisťahovaleckého nariadenia, v ten istý deň, ako bola dieťaťu udelená výnimka zo zákazu.Pri získaní výnimky pomáhal rodine dievčatka americký demokratický senátor za štát Oregon Jeff Merkley, ale tiež guvernér štátu New York Andrew Cuomo a advokáti prisťahovalcov.