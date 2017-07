Iránske médiá informovali o úspešnom vypustení rakety so satelitom

Ilustračné foto, pohľad na Zem z vesmíru Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 27. júla (TASR) - Irán dnes úspešne vypustil do vesmíru raketu nesúcu satelit. S odvolaním sa na iránske štátne médiá o tom informovala agentúra AP.Iránska štátna televízia uviedla, že vypustená bola raketa nazvaná Simorgh (fénix), ktorá je schopná niesť satelit vážiaci 250 kilogramov. O tom, aký náklad raketa viezla, sa správa nezmieňuje.Webová stránka YJC.ir, spolupracujúca so štátnou televíziou i polooficiálnou tlačovou agentúrou Fars, tiež informovala o vypustení rakety s tým, že bolo úspešné.Vypustenie rakety prišlo v čase, keď Spojené štáty kritizujú Irán za skúšky balistických striel. Takéto testy má Teherán povolené na základe tzv. jadrovej dohody so svetovými veľmocami z roku 2015. Americkí predstavitelia však argumentujú, že sú v rozpore s duchom tejto dohody, v rámci ktorej islamská republika obmedzila svoj program obohacovania uránu výmenou za zrušenie ekonomických sankcií.Irán už roky pracuje na programe vypúšťania satelitov. USA a ich spojenci sa však obávajú, že rovnakú technológiu by mohol využiť na vývoj rakiet dlhého doletu. Iránske ministerstvo obrany, pod ktoré tento program spadá, podozrenia z jeho zbrojných účelov odmieta.