Iránske revolučné gardy potlačili protivládne protesty

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 7. januára (TASR) - Irán a jeho bezpečnostné zložky ukončili vlnu nepokojov spojených s protivládnymi protestami, ktoré sa začali minulý mesiac. Oznámili to v nedeľu Iránske revolučné gardy.Vo vyhlásení na svojej webovej stránke obvinili z nepokojov Spojené štáty, Izrael a Saudskú Arábiu, ako aj exilovú opozičnú skupinu Ľudoví mudžahedíni (Modžáhedíne Chalk) a podporovateľov monarchie, ktorú zvrhla islamská revolúcia v roku 1979.Iránske revolučné gardy sú mocnou polovojenskou zložkou lojálnou najvyššiemu duchovnému lídrovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu. Mnohí z demonštrantov protestovali proti vysokému rozpočtu Revolučných gárd ako aj proti samotnému Chameneímu.Od začiatku protestov došlo k zatknutiu stoviek ľudí. Je medzi nimi približne 90 univerzitných študentov, uviedla polooficiálna agentúra ISNA s odvolaním sa na reformného poslanca Mahmúda Sádekího.Iránski poslanci mali v nedeľu zasadanie za zatvorenými dverami, na ktorom ich bezpečnostní predstavitelia informovali o protestoch a podmienkach zatknutých.citovala štátna agentúra IRNA poslanca Džalála Mirzáího.USA a Izrael vyjadrili podporu protestom, ale popierajú obvinenia z toho, že by ich podnecovali. V minulých dňoch stúpenci vlády uskutočnili niekoľko masových zhromaždení po celej krajine na protest voči nepokojom, pripomína agentúra AP.Protivládne protesty vypukli 28. decembra v meste Mašhad a rozšírili sa aj do mnohých ďalších miest, pričom si vyžiadali najmenej 21 obetí na životoch.Protivládni demonštranti poukazovali na nárast cien za potraviny a vysokú mieru nezamestnanosti v Iráne. Časť z protestujúcich žiadala aj demisiu vlády.V reakcii na to iránska vláda vyzvala svojich priaznivcov na protidemonštrácie a deklarovala, že protivládne protesty sú dôsledkom zasahovania cudzích štátov do vnútorných záležitostí Iránu.