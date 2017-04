Iránskeho režiséra odsúdeného za urážku islamu prepustili z väzenia

Režisér Keywan Karimi Foto: Teraz.sk/Wikipedia Foto: Teraz.sk/Wikipedia

Good news! Iranian filmmaker @KeywanKarimi has been released from prison, after 5 months. Had been sentenced for his films in #Iran @ctxt_es pic.twitter.com/9fNGYX58PM — Eva Murgui (@evamurgui) April 20, 2017

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dubaj 30. apríla (TASR) - Iránske úrady prepustili z väzenia režiséra kurdského pôvodu, ktorý bol odsúdený na rok straty slobody za, čoho sa dopustil pri tvorbe videoklipu pre iránskeho exilového speváka.Režisér Keywan Karimi si vo väzení odsedel päť mesiacov z ročného trestu. Pre agentúru AP dnes uviedol, že nedostal žiadnu z 223 rán bičom, na ktoré bol tiež odsúdený, a to zaTých dopustil počas pobytu pod jednou strechou so svojou priateľkou-poetkou.Karimi dodal, že chce pokračovať v nakrúcaní filmov,Karimi sa stal medzinárodne známym vďaka svojmu minimalistickému čierno-bielemu filmu The Adventure of the Married Couple nakrútenému v roku 2013. Tento film uviedli na festivaloch vo Freiburgu, San Sebastiane a Zürichu.Karimi sa stal jedným z mnohých hercov, básnikov, novinárov, modelov a modeliek či aktivistov, ktorí boli v Iráne uväznení počas záťahov na podnet konzervatívnych síl nesúhlasiacich s umiernenejšou politikou súčasného vedenia Iránu snažiaceho sa o väčšiu otvorenosť krajiny svetu.Ku Karimiho prepusteniu na slobodu došlo mesiac pred prezidentskými voľbami v Iráne.Organizácia Amnesty International s odvolaním sa na agentúru HRANA (Human Rights Activists News Agency) informovala, že Karimi bol na slobodu prepustený 19. apríla.Väznený bol v teheránskej väznici Evin a jeho zdravie sa v poslednom čase výrazne zhoršilo - lekári mu diagnostikovali zápal priedušiek a akútnu pľúcnu infekciu a odporučili okamžitý prevoz do nemocnice mimo väznice. Trápili ho aj opakované kostné problémy, ktoré si tiež vyžadujú odbornú starostlivosť.