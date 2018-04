Iránsky diplomat: Jadrová dohoda v súčasnej podobe nie je udržateľná

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 30. apríla (TASR) - Iránska jadrová dohoda vo svojej súčasnej podobe už nie je pre Irán udržateľná, nehľadiac na to, či od nej Spojené štáty odstúpia alebo nie. S odvolaním sa na pondelkové vyhlásenie námestníka iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arághčího o tom informovala agentúra DPA.citovala Arághčího iránska agentúra ISNA.Podľa jeho vyjadrenia je Irán v súvislosti s dohodou pripravený na všetky alternatívy vývoja.Irán sa v súvislosti s dohodou sústreďuje najmä na sľúbené ekonomické benefity. Tvrdí, že bez ich úplnej implementácie, najmä v oblasti uvoľnenia bankových sankcií, nemá pre Irán dodržiavanie dohody zmysel.Americký prezident Donald Trump má do 12. mája rozhodnúť, či USA odstúpia od jadrovej dohody s Iránom, čo sa podľa agentúry AP zdá byť pravdepodobné napriek nesúhlasu zo strany ďalších signatárov dohody. Odstúpenie od dohody by pritom znamenalo znovuzavedenie sankcií voči Iránu.Trump dohodu s Iránom dlhodobo kritizuje a žiada, aby zohľadňovala aj iránsky program vývoja balistických rakiet či destabilizujúcu úlohu, ktorú táto islamská republika zohráva v oblasti Blízkeho východu.Podľa vyhlásenia Kremľa sa lídri Francúzska a Ruska, ktoré rovnako patria medzi signátorov tejto dohody, v pondelok prihlásili k jej zachovaniu a vyzvali na úplnú implementáciu, píše DPA.Irán a šesť mocností - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - dospeli 14. júla 2015 k dohode o jadrovom programe Teheránu, čím zavŕšili viac než desaťročie rokovaní na túto tému. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, EÚ a USA voči islamskej republike výmenou za to, že Irán dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.