Iránsky minister označil protesty za vzburu, pohrozil ich potlačením

Teherán 31. decembra (TASR) - Protivládne demonštrácie, ktoré v posledných dňoch prebiehajú v Iráne, nie sú vyjadrením protestu, ale vzburou voči iránskemu ľudu. Vyhlásil to v nedeľu iránsky minister vnútra Abdolrezá Rahmání Fazlí.vyhlásil minister, ktorého citovala agentúra DPA.Podľa neho majú občania Iránu legálne možnosti na vyjadrenie svojej nespokojnosti. Každý, kto si namiesto toho vyberie cestu porušovania zákona, ponesie dôsledky, varoval.K niekoľkodňovým protestom by sa mal v priebehu nedele prvýkrát verejne vyjadriť aj iránsky prezident Hasan Rúhání. Mal by sa tiež zúčastniť na mimoriadnom zasadnutí národnej bezpečnostnej rady zvolanom na budúci týždeň.Irán od štvrtka zažíva vlnu protestov proti ekonomickej politike vlády, na ktorých však zaznievajú i politické požiadavky. Demonštrácie vypukli v druhom najväčšom iránskom meste Mašhad; rozšírili sa aj do ďalších miest vrátane Teheránu a pritiahli tisíce účastníkov. O život pri nich prišli najmenej dvaja demonštranti a desiatky ďalších úrady zadržali.Nespokojenci sa zmobilizovali prostredníctvom sociálnych sietí po tom, ako v Iráne vzrástli ceny vajec, hydiny a ďalších základných potravín.Podľa údajov AP sú terajšie protesty zrejme najväčšie, aké zasiahli Irán od vlny demonštrácií po sporných prezidentských voľbách v roku 2009. Podporu súčasným protivládnym protestom v Iráne vyjadril aj americký prezident Donald Trump, voči čomu sa iránska vláda rozhorčene ohradila.