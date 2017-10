Iránsky minister Zaríf pricestoval na rokovania do Ománu

Na archívnej snímke iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dubaj 2. októbra (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf pricestoval dnes na jednodňovú návštevu do Ománu. Naplánované sú jeho rokovania s predstaviteľmi tohto sultanátu, ktorý v minulosti zohrával zásadnú úlohu v kontaktoch medzi Iránom a USA.Podľa iránskej agentúry ISNA budú predmetom Zarífových rokovaní v Ománe ozbrojené konflikty v Iraku, Sýrii a Jemene, ako aj ďalšie témy.V utorok by mal šéf iránskej diplomacie odcestovať do Kataru. Jeho návšteva v tomto štáte sa uskutoční čase, keď štyri iné arabské krajiny uvalili na Katar bojkot za jeho údajnú podporu islamistických extrémistov a údajne aj za prílišnú ústretovosť voči Iránu. Katar odmieta obvinenia z podpory extrémistov.Katar v júni obnovil plné diplomatické vzťahy s Iránom a ignoroval tak snahy arabských štátov o väčšiu izoláciu islamskej republiky.Katar stiahol svojho veľvyslanca z Iránu začiatkom roka 2016 po tom, ako poprava prominentného šiitského duchovného v Saudskej Arábii vyvolala útoky na dve saudskoarabské diplomatické zastupiteľstvá v Iráne.Katar a Irán spoločne využívajú obrovské podmorské zásoby zemného plynu, čo si vyžaduje komunikáciu medzi oboma krajinami. Po začiatku diplomatického sporu Kataru s arabskými štátmi v júni posielal Teherán tejto maličkej púštnej krajine dodávky potravín.Diplomatický spor s Katarom je najhoršou krízou medzi arabskými krajinami od irackej invázie do Kuvajtu v roku 1990 a následnej vojny v Perzskom zálive.