Iránsky najvyšší vodca vyzval Európu,aby viac podporila jadrovú dohodu

Najvyšší iránsky duchovný líder ajatolláh Alí Chameneí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 18. októbra (TASR) - Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí vyzval dnes Európu, aby viac podporila jadrovú dohodu z roku 2015. Jeho výzva prišla po tom, čo prezident USA Donald Trump odmietol dohodu znovu potvrdiť.Európske spoločnosti sa po podpise historickej dohody hrnuli na iránske trhy. Táto zmluva totiž zrušila medzinárodné sankcie výmenou za obmedzenie iránskeho jadrového programu.uviedol ajatolláh Chameneí, ktorého vyjadrenia boli zverejnené na jeho oficiálnej webovej stránke.vyhlásil Chameneí, ktorého citovala tlačová agentúra AP.Chameneí tiež o Trumpovi povedal: "Trumpa a jeho administratívu ďalej označil zaVaroval, že ak Spojené štáty zabrzdia dohodu,Ako naznačujú Chameneího vyjadrenia, najvyšší líder dúfa, že dokáže ovplyvniť európske podnikateľské záujmy tak, aby Európa chránila jadrovú dohodu. Chameneí chce zabezpečiť, aby mal Irán naďalej so svojou ropou prístup na medzinárodný trh, pretože krajina sa aj takto snaží oživiť svoju stagnujúcu ekonomiku.Od uzavretia dohody podpísalo európske letecké konzorcium Airbus s Iránom zmluvy o predaji strojov za miliardy dolárov. Francúzska spoločnosť Total SA a čínska štátna ropná spoločnosť China National Petroleum Corporation (CNPC) podpísali s Iránom zmluvu za päť miliárd dolárov na lepšie využitie obrovských iránskych nálezísk zemného plynu v pobrežných vodách. A francúzsky výrobca automobilov Groupe Renault uzavrel zmluvu v hodnote 778 miliónov dolárov.Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a Európska únia - teda ďalšie strany, ktoré podpísali jadrovú dohodu s Iránom - opakujú Trumpovej administratíve, aby sa dohody držala.Trump minulý týždeň odmietol potvrdiť dohodu, čo vyvolalo novú vojnu slov medzi Iránom a Spojenými štátmi. Vyústilo to do silnejúcej nedôvery a nacionalistických nálad u Iráncov. Trump tiež kritizoval Európanov za ich účasť na iránskych projektoch v energetike.Trump dosiaľ neoznámil odstúpenie od dohody, namiesto toho posunul záležitosť americkému Kongresu, aby rozhodol.