Iránsky parlament hlasoval o otázkach trestu smrti či o drogách

Teherán 14. augusta (TASR) - Iránsky parlament hlasoval za zrušenie trestu smrti v niektorých prípadoch trestných činov spojených s drogami. Zákon by mohol zachrániť 5000 usvedčených pašerákov drog od popravy.Polooficiálna tlačová agentúra ISNA uviedla, že väčšina poslancov upravila zákon tak, aby trest smrti hrozil iba narkobarónom, ozbrojeným dílerom a usvedčeným pašerákom viac ako 50 kilogramov ópia alebo dvoch kilogramov heroínu. Za menšie previnenia by páchatelia čelili trestom odňatia slobody do 30 rokov.Očakáva sa, že zmeny zákona odsúhlasí prezident a Rada strážcov, ktorá dohliada na ústavnosť.Podľa doterajšieho zákona trest smrti hrozil pašerákom 20 kilogramov ópia alebo 30 gramov heroínu, pripomína agentúra AP.V Iráne dochádza k jednému z najvyšších počtov popráv na svete. Organizácia Amnesty International uvádza, že v Iráne popravili tento rok vyše 300 ľudí, z toho takmer 200 osôb za trestné činy spojené s drogami.