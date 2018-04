Iránsky prezident nepripúšťa zmeny v jadrovej dohode z roku 2015

Iránsky prezident Hasan Rúhání. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 30. apríla (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání odmietol v nedeľu možnosť pozmeniť medzinárodnú dohodu z roku 2015, na základe ktorej Irán obmedzil svoj jadrový program výmenou za prísľub normalizácie ekonomických vzťahov.O jadrovej dohodea Irán nebude akceptovať nijaké záväzky nad rámec tohto dokumentu, citovala Rúháního agentúra DPA s odvolaním sa na iránske zdroje. Prezident sa tak podľa nich vyjadril v telefonáte s francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom, pričom taktiež oznámil, že Teherán je pripravený viesť samostatné rokovania o situácii na Blízkom východe, obzvlášť pokiaľ ide otohto regiónu aElyzejský palác medzitým vyhlásil, že Macron chce zachovať jadrovú dohodu s Iránom, zároveň však požaduje rokovania o iránskom raketovom programe, dlhodobej kontrole tamojších jadrových aktivít, ako aj o najdôležitejších krízach v blízkovýchodnom regióne. Pri nedávnej návšteve Spojených štátov však francúzsky líder spomenul možnosťPodľa vyhlásenia Paríža by mali prezidenti Francúzska a Iránu v najbližších týždňoch hovoriť o situácii v Jemene a Sýrii s tým, že je potrebné zabrániť jej vyhrocovaniu.Nový minister zahraničných vecí Spojených štátov Mike Pompeo počas nedeľňajšej návštevy Izraela potvrdil, že Washington odstúpi od medzinárodnej dohody o iránskom jadrovom programe, pokiaľ nebude nanovo prerokovaná. Tento postoj je v súlade s požiadavkami izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby medzinárodné spoločenstvo dohodu z roku 2015 prepracovalo alebo zrušilo.O tom, či Spojené štáty odstúpia alebo neodstúpia od dohody s Iránom, má americký prezident Donald Trump rozhodnúť do 12. mája. Pompeo zopakoval, že Trump rozhodne proti dohode, ak juIrán a šesť mocností - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - dospeli 14. júla 2015 k dohode o jadrovom programe Teheránu, čím zavŕšili viac než desaťročie rokovaní na túto tému. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, EÚ a USA voči islamskej republike výmenou za to, že Irán dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.