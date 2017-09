Iránsky prezident Rúhání pozýva Američanov na 'večeru'

Iránsky prezident Hassan Rúhaní. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 17. septembra (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání dnes počas svojej cesty do New Yorku na Valné zhromaždenie OSN uviedol, že "pozýva" Spojené štáty "na večeru".Tento termín použil ako podobenstvo, aby opísal, aký osoh majú štáty z jadrovej dohody z roku 2015, informuje agentúra AP.Rúhání povedal, že Američania sú tí, ktorí počas večere "sedia v inej miestnosti": "Môžu si však zvoliť novú cestu a vojsť do tej miestnosti, v ktorej sa nachádza jedálenský stôl. To je podľa nášho názoru v poriadku. Ak prestanú mať zlú náladu, môžu si užívať pochúťok z prestretého stola."Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa už niekoľko mesiacov diskutuje o zrušení dohody, ktorú s Iránom ešte za úradovania prezidenta Baracka Obamu podpísalo pred dvoma rokmi šesť veľmocí. Teherán sa v nej zaviazal obmedziť svoj jadrový program výmenou za zrušenie sankcií.Trump hrozil zrušením tejto dohody ešte počas svojej predvolebnej kampane. Jeho vláda teraz vyzýva OSN, aby vyslala do Iránu inšpektorov, ktorí by skontrolovali vojenské zariadenia. Teherán to ale odmieta.Okrem toho Trump začiatkom augusta schválil nové sankcie voči Iránu - postihujú osoby zapojené do iránskeho programu balistických rakiet i iránske Revolučné gardy a zavádzajú zbrojné embargo. Teherán vyhlásil, že nové sankcie zo strany Spojených štátov sú porušením prelomovej dohody z roku 2015.Rúhání vystúpi na pôde Valného zhromaždenia OSN v utorok 20. septembra.