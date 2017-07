Iránsky prezident skritizoval turecké priehrady na Eufrate a Tigrise

Na fotografii Hassan Rúhaní. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 3. júla (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání kritizoval dnes Turecko za výstavbu priehrad na riekach tečúcich do Sýrie a Iraku, keďže takéto projekty môžu byť podľa neho "nebezpečné" pre daný región. Hoci Turecko priamo nespomenul, zrejme narážal na priehrady vybudované touto krajinou v posledných desaťročiach na Eufrate a Tigrise.povedal Rúhaní na konferencii o prevencii alebo minimalizácii piesočných búrok.dodal bez uvedenia podrobností.Piesočné búrky, ktoré sužujú iránske hlavné mesto Teherán a iné oblasti, dávajú experti do súvislosti s výstavbou priehrad na horných tokoch riek.Turecko má so Sýriou a Irakom uzavreté dohody o využívaní riek, napriek tomu však občas dochádza k sporom. Na Eufrate a Tigrise už Turci vybudovali 19 priehrad a ďalšie tri postaviť plánujú.Irán je blízkym spojencom Iraku, ako aj Sýrie. V sýrskej občianskej vojne Irán podporuje tamojšiu vládu, zatiaľ čo Turecko stojí na strane opozície.