Iránsky prezident údajne odmietol schôdzku s Donaldom Trumpom

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 29. októbra (TASR) - Americký prezident sa chcel v septembri stretnúť s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním, ktorý to však odmietol. Uviedlo to v nedeľu ministerstvo zahraničných vecí v Teheráne, ktoré citovala agentúra DPA.Schôdzka sa podľa ministerstva mala uskutočniť v New Yorku pri príležitosti otvorenia nového zasadnutia Valného zhromaždenia (VZ) OSN. Do New Yorku vtedy pricestovalo množstvo svetových lídrov vrátane Hasana Rúháního.povedal v nedeľu hovorca iránskeho rezortu diplomacie Bahrám Ghasemí.Americký aj iránsky prezident vystúpili v rámci Všeobecnej rozpravy VZ OSN s prejavmi, ktoré boli plné vzájomných obvinení. Trump napríklad nazval Irán "skorumpovanou diktatúrou", zatiaľ čo Rúhání hovoril o "nebezpečných nováčikoch" v americkej politike.V roku 2013 prebehol bezprecedentný telefonický rozhovor medzi Hasanom Rúháním a vtedajším šéfom Bieleho domu Barackom Obamom, čo vyvolalo ostrú kritiku zo strany iránskych stúpencov tvrdej línie. Obe krajiny neudržiavajú oficiálne diplomatické vzťahy od islamskej revolúcie v Iráne z roku 1979.Nové napätie do vzájomných vzťahov Teheránu a Washingtonu v súčasnosti vnáša odpor Donalda Trumpa k platnej medzinárodnej jadrovej dohode s Iránom.